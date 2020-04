Yesterday evening, our President Mehdi Bayat had a constructive meeting with @UEFA President Alexander Ceferin concerning the Jupiler @ProLeagueBE. There is a constructive solution in sight. More information

La decisione di chiudere con una giornata d'anticipo la, massimo campionato belga, per l'emergenzae di assegnare il titolo alnon è andata giù all'e al suo presidente, che ha sottolineato come a seguito di questo i club belgi potessero anche rischiare l'esclusione dalle prossime coppe europee., è corsa ai ripari e nella serata di ieri il presidenteha avuto un colloquio telematico con Ceferin per trovare un punto di incontro: in un comunicato ufficiale, l'URBSFA annuncia di non voler cancellare la decisione della Pro League, ma di voler trovare una soluzione comune con l'Uefa per evitare sanzioni ai club belgi."Questo giovedì, il Consiglio di amministrazione della Pro League all'unanimità ha deciso che non sarebbe stato auspicabile continuare la competizione dopo il 30 giugno. Quest'ultimo ha quindi formulato un parere unanime indirizzato alla sua Assemblea Generale per non riprendere il campionato Jupiler Pro League per la stagione 2019-2020. A questo sono seguite molte dichiarazioni molte dichiarazioni. È stato in questo contesto che ieri sera si è svolta una discussione tra Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, e Mehdi Bayat, presidente di URBSFA. Questa discussione è stata costruttiva e l'intenzione è stata espressa per raggiungere una soluzione insieme. Pertanto, la raccomandazione di chiudere la competizione formulata dal Consiglio amministrativo della Pro League sarà presentata al Comitato Esecutivo UEFA. Come promemoria, la proposta del Consiglio di amministrazione deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Generale della Pro League. L'obiettivo è in questo modo preservare i biglietti europei dal Belgio per la stagione 2020-2021. Vorremmo anche esprimere ancora una volta il nostro sostegno all'approccio UEFA, che deve uscire da questa crisi della corona in segno di solidarietà".