Il calcio ha reagito con rabbia alla decisione da parte del Consiglio dei Ministri di far saltare la proroga dei benefici del, prevista fino al 29 febbraio 2024 e inizialmente contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe: a partire dal 1° gennaio non ci saranno più agevolazioni fiscali, una scelta di "equità e buonsenso". A dirlo èvice-premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sui social rivendica la decisione da parte della Lega e attacca i club di Serie A:. Per questo motivo, la Lega ha ritenuto di stoppare la norma che consente ai calciatori stranieri di pagare meno tasse. Sono convinto che sia una scelta di equità e buonsenso. Il Decreto crescita ha permesso ai club di acquistare atleti dall’estero con lo sconto: un aiuto straordinario, durato anni, che doveva essere l’occasione per rilanciare i nostri campionati. Rendendoli più competitivi e attraenti.. Io ci metto la faccia, come sempre. Se altri colleghi hanno idee diverse, li invito a confrontarsi anche pubblicamente. Il bene dello sport italiano passa soprattutto dal calcio: sono aperto a ogni dibattito e proposta".