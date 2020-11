Sara Gama sarà la prima vicepresidente donna nella storia dell’Associazione italiana calciatori: importante traguardo per il calcio femminile in Italia, che dovrebbe materializzarsi lunedì, giorno delle elezioni dell’Aic. Grande favorito della vigilia, per la carica di presidente, è Umberto Calcagno, già vicepresidente e destinato a succedere a Damiano Tommasi. Dal 2017 Gama siede in consiglio federale: è uno dei volti più attivi del movimento femminile italiano, in grande crescita dopo il boom al Mondiale 2019.