è già un tassello insostituibile di questa Inter, per quello che fa in campo e per come lo fa. Arrivato in sostituzione di Lukaku, il francese ha sorpreso tutti per intelligenza e qualità nelle giocate.su tante altre cose:per dare respiro alla manovra o per alleggerire la pressione avversaria e, non meno importante,Fiorentina, Milan e Benfica non sono tre vittime banali.In molti pensano che se l’Inter avesse saputo prima dell’addio di Lukaku, avrebbe sicuramente tenuto Dzeko., che da tempo, infatti, aveva iniziato a parlare con il Milan, tanto che in molti riportavano come in chiusura l’affare tra i rossoneri e il francese. Le cose sono appunto cambiate quando in viale della Liberazione hanno capito che Dzeko avrebbe accettato l’offerta turca. È a quel punto che Ausilio ha riallacciato i contatti con Marcus, offrendo al calciatore un ingaggio più corposo rispetto a quello che gli avrebbero accordato a Milanello.Tutta acqua passata, per una ragione o per l’altra, Thuram ha finito per illuminare la sponda nerazzurra del naviglio. Più di quanto ci si potesse attendere, probabilmente, visto anche il timido precampionato svolto dall’ex Moenchengladbach,“Non calcia mai in porta”, si diceva. Difetto sorprendentemente sparito con la partenza ufficiale della nuova stagione, quando da un momento all’altro c’è stato lo switch istantaneo che ha messo da parte ogni timidezza per lasciare posto alla prorompenza fisica di questo centravanti che spacca le difese uno scatto dietro l’altro. A tal proposito, rimane incomprensibile come di fronte a cotanto strapotere fisico i migliori club di Premier non si siano fiondati per accaparrarselo.Così come sta cambiando il destino disua spalla ideale.che ha prima messo l’argentino davanti alla porta per l’1-0 e poi guadagnato il rigore trasformato ancora dall’ex Racing. E, quando si è prima liberato di un avversario giocando di suola, per poi mandare in porta Lautaro, fermato dal palo., quando con un tocco di piatto destro, il 9 ha mandato in gol il 10., club da sempre un po’ naif, in cui può capitare che falliscano cose apparentemente logiche. Come