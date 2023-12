La seconda puntata di STORIE DI CALCIOMERCATO è dedicata a Leonardo de Araujo e al suo passaggio dal Milan all'Inter. Esce oggi, 25 dicembre perché quella del grande tradimento del brasiliano passato da grande ex rossonero a nuovo allenatore interista è una storia natalizia, ufficializzata fra il 24 e il 28 dicembre 2010 da Massimo Moratti. Vi ricordate come andò?



Retroscena, incontri, trattative, curiosità. Il calciomercato è il nostro pane quotidiano e non ci stanchiamo mai di raccontarvi, giorno dopo giorno, tutta l'attualità di ciò che sta succedendo e succederà in sede di mercato. CM.Com ha però deciso anche di rituffarsi nel passato, ripercorrendo e approfondendo quegli affari che hanno segnato gli anni recenti del nostro mondo.