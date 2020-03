Alla Juve, da sempre e per sempre, il calciomercato è attivo 365 giorni l'anno, 366 quando l'anno è bisestile. Come questo 2020. E come è stato anche, la svolta verso un ruolo di nuovo da protagonista a livello mondiale è arrivata proprio in quelle fasi. Con la storia del passaggio del Pipita che ha segnato un'epoca e l'inizio definitivo dell'era della Juve contro tutti almeno in Italia, o di tutti contro la Juve. Ee.