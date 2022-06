Prosegue la telenovela che vede protagonista Sven Botman. È in corso un duello di mercato decisamente acceso tra il Newcastle e il Milan. Ma entrambi i club non stanno apprezzando l’atteggiamento avuto dal Lille che continua ad alzare il prezzo del forte difensore olandese.



ULTIMATUM AL LILLE - Secondo quanto rivelato dal Telegraph, il Newcastle è pronto a dare un ultimatum al Lille rispetto all’ultima offerta presentata. Il club francese ora è passato dai 30 iniziali ai 36 milioni attuali. Questa strategia sta creando forti tensioni anche con il Milan che, forte dell’intesa raggiunta con Botman, non intende muoversi dalle proprie posizioni. Ora non resta che attende il prossimo capitolo di questa lunga storia di calciomercato.