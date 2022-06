Nessun ritorno all'Esteghlal, almeno per il momento, per Andrea Stramaccioni. L'allenatore italiano, attualmente alla guida dei qatarioti dell'Al-Gharafa e sotto contratto fino a giugno 2023, è stato al centro di diversi rumors nelle scorse ore in merito all'ipotesi di una nuova esperienza sulla panchina del club iraniano, già guidato dal giugno al dicembre 2019.



Una possibilità sulla quale il tecnico romano si è voluto esprimere in questi termini, affidando le sue parole in esclusiva a calciomercato.com: "Ci sono state speculazioni inerenti il mio ritorno all’Esteghlal, nego fermamente ci sia stata qualsiasi forma di contatto con me o con il mio agente da parte del Club fino ad ora. Non mi piace essere oggetto di strumentalizzazioni. Sono stato molto felice di vedere l’Esteghlal campione e i suoi tifosi festeggiare mi ha riempito di gioia. Loro sono e saranno sempre nel mio cuore e spero un giorno quando ci saranno le giuste condizioni di ringraziarli personalmente sul campo".