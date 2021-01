Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, esprime il proprio parere sui nerazzurri.



“Secondo me il terzo centrocampista è il titolo dell’Inter: per fare il salto di qualità deve riuscire a far quadrare questo discorso. Eriksen sappiamo la storia, Sensi manca qualcosina, Vidal non dà continuità: e a Genova vedi la difficoltà di un centrocampo prevedibile, anche se ha giocatori forti. Se l’Inter riuscirà a trovare un giocatore in quella posizione, diventa la più forte di tutti”.