Prima partita, prima vittoria.. 2-0 allo Shamal - squadra di metà classifica - gol di Alganehi e Hassan e primo posto solitario in classifica, in attesa delle gare di oggi., l'unica ad aver tesserato solo 2 stranieri su 5 slot a disposizione:, decisivo nella prima giornata con due assist. Il modulo è un 3-4-1-2 offensivo e aggressivo con la difesa alta. Alla vigilia c'era qualche perplessità, oggi si sono ricreduti tutti e per Stramaccioni arrivano solo applausi. Ritmi alti, il pallone gira che è una meraviglia e la squadra funziona alla perfezione.- Nuovi rinforzi potrebbero arrivare dal mercato, aperto fino al 30 settembre; l'obiettivo del club è andare a riempire quei 3 slot liberi pescando qualche acquisto dall'estero. Occhi puntati anche in Italia, dove l'obiettivo principale è: trattativa in corso con il Genoa che ha aperto alla cessione, da parte del giocatore c'è il gradimento a iniziare una nuova avventura in Qatar. Se non dovessero arrivare i profili nel mirino per l'attacco, la prima alternativa sarebbe, l'ex Benevento che Strama aveva già voluto all'Esteghlal. Per il centrocampo, invece, la prima idea è Morgan Schneiderlin del Nizza. I dirigenti lavorano sul mercato, Strama vola in campo. Alla conquista del Qatar.