Un post, più di 10 milioni di commenti e 424mila follower. E' il profilo Instagram di, l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Udinese che quest'anno allena in Qatar l'Al-Gharafa. A Strama è bastato scrivere "Welcome to my official account" ad agosto 2019 per essere letteralmente bombardato di like e commenti e scrivere una pagina storica del mondo di Instagram. Molti arrivano dall'Iran, dove il tecnico è ancora nel cuore di tutti per il grande lavoro fatto sulla panchina dell'Esteghlal. Allenatore in campo, influencer sui social, il successo di Strama tra la panchina e il web.