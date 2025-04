Stramaccioni dopo il derby: "Svilar è il portiere più completo della Serie A"

Getty Images

Tra i migliori in campo nel derby di Roma c'è stato sicuramente. Botta e risposta tra Romagnoli e Soulé nel secondo tempo, Claudio Ranieri chiude il suo rapporto con la stracittadina romana da imbattuto: cinque vittorie e un pareggio, quello di ieri, nelle sei partite giocate contro la Lazio. Un risultato che cambia poco nella corsa al quarto posto, ma ha messo ancora in risalto le qualità del portiere giallorosso arrivato a parametro zero dal Benfica nell'estate 2022.

- Nel post partita di Lazio-Roma, Andrea Stramaccioni ha analizzato la partita mettendo un punto esclamativo vicino alla prestazione di Mile Svilar: "Mi prendo la responsabilità - ha detto l'allenatore ai microfoni di Dazn -. Oggi ha fatto una parata simile a quella su Nico Gonzalez contro la Juventus". Anche Ambrosini è d'accordo con il giudizio di Strama: "Ormai a livello di completezza e sensazione di sicurezza Svilar è al top nel nostro campionato".

- In una recente intervista al Corriere dello Sportma sono già stati avviati i contatti per il prolungamento. Il club vorrebbe blindarlo il prima possibile con un nuovo accordo per evitare di andare troppo in prossimità della scadenza, l'ingaggio verrà aumentato e l'obiettivo è quello di tenerlo lontano da possibili tentazioni di top club all'estero che potrebbero farsi avanti in estate.