L'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha analizzato i temi di Juve-Inter, il derby d'Italia della 13esima giornata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell'attuale commentatore che questa sfida l'ha vinta quando sedeva sulla panchina nerazzurra.



FAVORITA - "L’Inter nel suo dna ha più qualità ad impostare e a controllare possesso e gioco, ma la Juve in casa ha una marcia in più, sarà più aggressiva del solito. L’Inter ha un primo match point stagionale, perché vincere allo Stadium, considerando le difficoltà di Milan e Napoli, sarebbe un segnale forte per il campionato. Non decisivo ma molto forte. Per la Juve invece è prioritario non perdere e rimanere lì, attaccata alla locomotiva, e con una gara a settimana restare in scia. Dove si deciderà? A centrocampo, viste anche le assenze bianconere".



DIFFERENZE - "Sono squadre impostate diversamente. L’Inter ha disputato la finale di Champions ed ha trovato in Thuram un elemento di eccellente contributo. La Juve viene da un’annata difficilissima e Allegri è stato abile a tornare lassù con meno mezzi del solito. Chiesa è in grande forma ma da attaccante centrale è secondo me meno devastante che da esterno offensivo. Vlahovic è il compagno con cui si intende meglio, ma Kean ora è più adatto per il gioco di Max. Risultato? Dico pareggio. Si affrontano le due squadre più continue, con due tecnici italiani di grandissimo livello. Godiamocela!".