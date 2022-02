Intervistato da Sky, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha parlato della sfida di domani sera tra i nerazzurri e il Napoli.



“Penso che Lautaro possa essere più indicato per questa partita, anche perché Sanchez può avere impatto in trasferta anche partendo dalla panchina. Vedrei quindi Lautaro come punto di partenza e Sanchez pronto a subentrare. Penso che per l’Inter sia una grandissima prova, anche perché Spalletti porta il Napoli a questa partita con un atteggiamento quasi sbarazzino. L’Inter viene da un derby perso e una seconda sconfitta potrebbe essere un brutto colpo"