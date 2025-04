Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Stramaccioni: "Inzaghi? In Italia si cerca il capro espiatorio, dopo Parma ha difeso la squadra. Se il tuo condottiero si espone così...

Emanuele Tramacere, inviato

25 minuti fa



Lo storico ex-allenatore dell'Inter e di Udinese e Sampdoria, Andrea Stramaccioni, oggi anche commentatore tv, ha parlato a margine del SFS Snack dell'Arena Civica di Milano dove era presente per parlare di calcio giovanile. Ai microfoni di Calciomercato.com Stramaccioni ha anche parlato dell'impresa dell'Inter in Champions League, una risposta anche alle critiche piovute sulla squadra e su Inzaghi post pareggio di Parma.



IL BAYERN - "E' una vittoria che innanzitutto fa bene al calcio italiano. Una bella prova di forza, convincente, a casa di una delle squadre più forti del mondo, giocando con la convinzione delle idee di Simone Inzaghi. Nel momento migliore del Bayern il pareggio di Muller poteva portare i nerazzurri a speculare e ad accontentarsi del pari, invece l'Inter con un'azione travolgente è andata a vincerla. E' 'solo' un grande primo tempo, la qualificazione si deciderà a San Siro, ma per ora bene così".



PARI A PARMA - "In Italia siamo un popolo che cerca sempre capri espiatori. Ho visto un grandissimo secondo tempo col Parma, poi quando ti chiami Inter e sei davanti 2-0 e ti fai rimontare resta l'amaro in bocca".



CONDOTTIERO - "Inzaghi però nella conferenza stampa prepartita di Monaco di Baviera ha difeso i suoi ragazzi, e poi hai rivisto tutto in campo. Quando il tuo condottiero si espone così è bello".



RISPOSTA - "L'Inter ha lottato anche nei momenti di sofferenza, con tanti giocatori affaticati che tirano la carretta da tanto tempo; per me è un grandissimo segnale e una risposta rispetto a quanto può essere successo a Parma".