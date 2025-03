Stramaccioni: "La Juventus di Thiago Motta è un progetto totalmente fallito..."

. La formazione bianconera è uscita sconfitta dall’Allianz Stadium, battuta dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini con un 0-4 inflitto dagli orobici grazie alle reti di Retegui – su rigore -, De Roon, Zappacosta e Lookman.Una sconfitta che fa scorrere la parola fine sulle ambizioni Scudetto della Vecchia Signora, che mette in seria difficoltà il traguardo denominato 4° posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e che pone in bilico la posizione di Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Nel post partita targato DAZN, il talent – nonché ex allenatore dell’Inter –