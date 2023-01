Aveva stupito tutti per la qualità delle sue telecronache, ora Andrea Stramaccioni torna in tv e lo fa come nuova voce di Dazn. L’ex allenatore di Inter e Udinese aveva ben impressionato nei suoi interventi alla Rai durante i Mondiali e ora sbarca all’emittente che trasmette tutte le gare della Serie A.



Strama sarà al commento dal mese di febbraio e analizzerà dal vivo, come seconda voce, le gare del campionato e dell’Europa League. Ha già esordito su Dazn nel programma di Pierluigi Pardo, come ospite.