Dopo una lunga trattativa che qualche settimana fa aveva subito una brusca frenata . La situazione si è sbloccata nella notte e l'ex, tra le altre, Inter e Udinese sarà così il primo italiano ad allenare in Qatar. Contratto biennale da 4 milioni, l'obiettivo è di piazzarsi nelle prime posizioni e avere un ruolo da protagonisti nella Champions League che inizierà a gennaio 2022.- Il nodo che ha rischiato di far saltare tutto era relativo alla composizione dello staff: le parti hanno trovato una soluzione con l'inserimento di 5 persone scelte dall'allenatore, che affiancheranno lo staff locale voluto dal club. Il 15 luglio inizierà il ritiro che su richiesta di Stramaccioni dovrebbe essere in Europa, ancora da definire la sede.. L'Al-Gharafa, 7 titoli nazionali in bacheca, è la squadra che due anni fa ha avuto in rosa l'ex interista Wesley Sneijder e dove attualmente gioca il messicano ex Roma Hector Moreno.- Il club qatariota aveva studiato Stramaccioni già durante la sua esperienza, i tifosi erano impazziti per lui tanto da creare delle spillette con il suo viso. Dall'Iran al Qatar, Stramaccioni pronto a scrivere (di nuovo) la storia.