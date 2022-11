Sto impazzendo, stramaccioni sei irreale pic.twitter.com/B46SNgsexu — Rocco (@Rocc0_O1) November 25, 2022

L'Iran vince con ben 2 gol nel mega recupero di 9 minuti e Stramaccioni impazzisce di gioia #GallesIran 0-2 pic.twitter.com/B7DB00TPx1 — Boomerissima (@Boomerissima) November 25, 2022

Nella gara di oggi vinta 2-0 dall'Iran contro il Galles non è riuscito a nascondere la sua simpatia per la nazionale di Queiroz, avendo allenato nel 2019 l'Esteghlal. Dove ha lavorato conNella prima parte del secondo tempo, sulle ali dell'entusiasmo per i continui attacchi di Azmoun e compagni,L'imparzialità è uno dei comandamenti nel manuale del buon telecronista, ma per stavolta si può fare un'eccezione: al cuor non si comanda.