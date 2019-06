Andrea Stamaccioni a Sky Sport ha parlato della nuova avventura in Iran e non solo: "L'Esteghlal? Sicuramente nel momento in cui ho ricevuto la loro offerta non era tra le mie priorità, non conoscevo la portata storica del club anche per mia ignoranza. Giorno dopo giorno, ho capito che si sta parlando di una delle migliori squadre asiatiche: l'offerta è molto prestigiosa. Sicuramente dopo aver lasciato l'Udinese non avrei immaginato potesse diventare un trend. Il calcio sta aprendo le sue frontiere, e devo ammettere che mi piace perché c'è la possibilità di confrontarsi con sfide affascinanti".



CONTE AL POSTO DI SPALLETTI - "Sicuramente quello di Antonio è un profilo che si commenta da solo, l'Inter sta cercando di tornare ai vertici nazionale ed europei. Spalletti ha fatto due anni alla grande, centrando la Champions anche se all'ultimo respiro. Ora serve uno step ulteriore; se Conte verrà accontentato, la squadra sarà competitiva. Non parlo di obiettivi, ma sarà competitiva".