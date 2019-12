n,dopo mesi turbolenti e ricchi di tensioni con la società,, una risoluzione arrivata- "Andrea Stramaccioni insieme ai suoi collaboratori dello staff tecnico - Marco Caser, Sebastian Eduardo Leto e Omar Danesi - comunicano di aver terminato unilateralmente il contratto di lavoro con l’Esteghlal F.C. di fronte alla F.I.F.A. con effetto dal 6 Dicembre 2019. Stramaccioni e i suddetti membri del suo staff tecnico vorrebbero cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i giocatori della Prima Squadra e il resto dello staff per le eccellenti prestazioni e per la cooperazione professionale che hanno permesso al Team di raggiungere la vetta della classifica nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi. Ultimo ma non meno importante, l'allenatore vorrebbe dare un grande ringraziamento agli incredibili tifosi dell’Esteghlal F.C. per il loro supporto unico e incredibile durante tutto questo periodo e gli augura di raggiungere con la loro amata squadra tutti i successi che meritano, con il cuore spezzato che è costretto a partire sperando di ritrovarsi di nuovo insieme un giorno in futuro".- Una decisione che ha scatenato. Stramaccioni infatti lascia da primo in classifica in campionato, cosa che non succedeva da sei anni all’ Esteghal, con il record di vittorie consecutive 8 (9 si 10), con il premio di miglior allenatore d’Asia per il mese di novembre e con la squadra ai quarti di finale di Coppa d’Iran.