Hawkins, 1985. Da quel che sappiamo: Steve lavora in gelateria, Undici e MadMax passeggiano a braccetto, Billy Hargrove fa il bagnino facendo impazzire le accaldate donne del paese, ​Mike, Dustin, Lucas e Will si mettono come sempre nei guai, mentre i demogorgoni mettono ancora paura. Esce oggi, in tutti il mondo, la terza stagione di Stranger Things, ambientata, appunto, nell'estate del 1985, con i piccoli (ma cresciuti) protagonisti nuovamente pronti ad affrontare il male per non finire rovesciati. Sottosopra.



STRANGER VERONA - Italia, 1985. C'è un club, in Serie A, che mette il campionato sottosopra: il Verona di Bagnoli, che riporta lo scudetto in provincia grazie a una squadra ambiziosa, che già da due anni stazione nei piani alti della classifica, rinforzata in estate dagli arrivi di Briegel ed Elkjaer. Juve, Milan, Inter, Roma, Fiorentina: tutte dietro. Ah sì, c'è anche il Napoli. Il Napoli di Maradona...



CHE MERCATO! - Già, perché nell'estate prima, quella del 1984, quella che ha dato via al campionato rovesciato, c'è stato un mercato da urlo: scritto di Maradona, scritto dei due veronesi, sono arrivati Junior al Torino, Socrates alla Fiorentina, Rummenigge all'Inter, Souness alla Samp col giovane Vialli, Stromberg all'Atalanta, Hateley al Milan. Ah, e Aristoteles alla Longobarda. Sì, perché Oronzo Canà e la sua sgangherata squadra sono protagonisti di quella stagione, o meglio, di quel mercato. Quello degli 'intoccabili' Falchetti e Mengoni. dei "​tre quarti di Gentile, i sette ottavi di Collovati più la metà di Mike Bongiorno, nell'affare è entrato anche Berlusconi". Quello che porta Maradona a Napoli; quello che porta lo scudetto a Verona, quello che porta alla terza stagione di Stranger Things. Episodio crossover? Undici più Oronzo Canà e Diego Armando Maradona contro il Demogorgone? Del resto, quella di Stranger Things, "non è una famiglia normale"...



@AngeTaglieri88