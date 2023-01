La notizia della frattura tra la Roma e Nicolò Zaniolo ha lasciato molto delusi i tifosi della squadra giallorossa, che una volta appreso come il giocatore si sarebbe chiamato fuori dalla trasferta a La Spezia nonostante l'emergenza sulla trequarti hanno riversato sui social la propria rabbia. Tant'è che gli account di Zaniolo sono stati chiusi per la sovrabbondanza di insulti, in numero maggiore rispetto ai messaggi di dispiacere per la fine della storia.



Per rendere l'idea, vi proponiamo una gallery con i tweet più significativi.