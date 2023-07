Dopo ben 8 anni in Spagna con le maglie di Siviglia, Atletico Madrid e Valencia, Kevin Gameiro è tornato in patria nel 2021, firmando un contratto biennale con lo Strasburgo, club nel quale l'attaccante ex PSG era cresciuto negli Anni Duemila. Nelle ultime due stagioni il centravanti classe '87 è stato perno del Racing francese, collezionando 72 presenze e 21 gol. Numeri che gli sono valsi il rinnovo di un ulteriore anno: "Sono molto felice, questi colori li porto nel cuore e spero di fare grandi cose nella prossima annata".