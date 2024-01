Strefezza al Como, la conferma di D'Aversa: 'Come cambierà il Lecce'

. In questi giorni è stato trovato l'accordo definitivo per il passaggio del giocatore in biancoclù, la conferma arriva dalle parole dell'allenatore del Lecce Robert D'Aversa nella conferenza di oggi: "Apprendiamo che il nostro capitano andrà al Como; abbiamo altri esterni: quattro più Oudin che può giocare lì".- Strefezza quindi non partirà con il resto della squadra per Genova, tra oggi e domani si sistemeranno i documenti e nella giornata di lunedì il classe '97. Per Strefezza erano stati fatti anche dei sondaggi da parte di Bologna e Fiorentina, ma nessuna delle due squadre poi ha approfondito i discorsi e così Strefezza ha accettato la proposta di un Como ambizioso che punta alla Serie A.- Con l'arrivo di Pierotti il Lecce per ora è coperto in quel ruolo e non dovrebbe tornare sul mercato per cercare un nuovo esterno. In quella posizione ci sono altri quattro giocatori, come ha spiegato D'Aversa in conferenza stampa:che è già stato schierato sulla fascia nelle ultime quattro partite contro Atalanta, Cagliari, Lazio e Juventus.