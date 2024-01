Strefezza può lasciare il Lecce e la Serie A: ci prova il Como

Federico Albrizio

Protagonista della promozione, capitano e ora... ai saluti? In pochi mesi tutto è cambiato per Gabriel Strefezza, che da centro di gravità permanente del progetto Lecce ora si trova sempre più defilato, dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo. Un rendimento altalenante che può portare anche all'addio, già in questo mercato di gennaio.



IDEA COMO - L'esterno offensivo classe '97 infatti non è certo di restare in Salento nei prossimi mesi ma non solo, per lui potrebbe anche prospettarsi la possibilità di lasciare la Serie A: ci pensa il Como. Il club lombardo è secondo in Serie B alle spalle del Parma e vuole un rinforzo importante per alimentare il sogno promozione. Ci sono stati dei primi contatti per il brasiliano (che ha cittadinanza italiana), l'operazione non è semplice ma la coppia Osian Roberts e Cesc Fabregas sta tentando il colpo.



I NUMERI DELLA STAGIONE DI STREFEZZA - Dal punto di vista statistico Strefezza, nominato capitano del Lecce, la scorsa estate, è impiegato stabilmente da Roberto D'Aversa: ha saltato solo 2 delle 21 giornate di Serie A disputate finora, 19 presenze di cui 13 da titolare nelle quali ha realizzato solo un gol, contro la Salernitana a settembre; a tutto ciò si aggiungono le due presenze in Coppa Italia contro Como e Parma, con gol realizzato contro gli emiliani.



NUMERI IN CALO - Numeri decisamente lontani da quelli delle ultime due stagioni e che hanno stregato i tifosi leccesi e non solo: nel 2021/22, stagione della promozione dalla Serie B, ha realizzato 14 gol e 6 assist in 35 presenze in campionato; l'anno seguente, il primo in Serie A (2022/23), 35 presenze con 8 gol e 4 assist (più una rete nella sola presenza in Coppa Italia).



D'AVERSA-STREFEZZA: ROTTURA? - Nella 21ª giornata di Serie A contro la Juventus, al Via del Mare, Strefezza non è sceso in campo e ha assistito alla partita interamente della panchina. Al termine della partita, D'Aversa ha spiegato i motivi dell'assenza: "Strefezza non è entrato per scelta tecnica: hanno giocato Pierotti e Sansone".