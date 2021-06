Matteo Berrettini ha vinto il Queen’s di Londra, prestigioso Atp 500 su erba che precede Wimbledon. In finale ha battuto in tre set (6-4, 6-7, 6-3) il britannico Norrie, padrone di casa. Per il tennista romano è il quinto torneo in carriera e il secondo in stagione, ma non aveva mai vinto un Atp 500 prima d'ora. Ora è pronto per dare battaglia ai più forti anche a Wimbledon.