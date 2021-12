Il nuovo anno si avvicina e con esso la ripresa del campionato: tutti in campo il 6 gennaio, almeno così da programma, mentre la varianteD'altronde, i casi riscontrati anche tra i giocatori durante le feste sono stati diversi e con le prime riprese degli allenamenti il numero è cresciuto ulteriormente: laè già un piccolo focolaio con sei casi, l'ha riscontrato oggi tre casi nel gruppo squadra, ilha Criscito e Shevchenko, casi tra. E mentre la Lazio recupera Immobile e il Napoli registra la guarigione di Insigne e Fabian Ruiz (ancora positivo Lozano), cresce l'attesa e l'allerta per la giornata di domani: dall'al, dallaal, dallaallae, di conseguenza, il giorno X per i tamponi che daranno un aggiornamento pieno sulla situazione coronavirus in Serie A e relative indicazioni in vista della ripresa.- Mentre l'ombra del Covid torna ad agitare la Serie A, proseguono i discorsi sull'Le nuove misure che entreranno in vigore dal 10 gennaio introducono il super green pass (quello che si può ottenere tramite vaccinazione o guarigione da meno di sei mesi) per l'accesso agli spogliatoi, alle palestre o per praticare uno sport di squadra al chiuso.. La direzione dunque è chiara ed era stata auspicata anche dal presidente federale: "Dobbiamo valorizzare meglio l’idea di un super green pass a livello di gruppo e di spogliatoio, ci stiamo ragionando". Una mossa volta a dare l'esempio ma anche a facilitare la fruizione delle prossime misure del governo in tema quarantena per contatti stretti.- Nel frattempo, arriva anche una. E' quanto emerge dal Consiglio dei ministri, nel quale si è parlato anche di una possibile riduzione della capienza sul modello francese (massimo 5000 spettatori): alla fine ha prevalso una linea più morbida, adottata oggi anche dalla Spagna. Per accedere allo stadio comunque, varranno le altre norme già introdotte: obbligo di green pass rafforzato (dunque obbligo di vaccino o guarigione da meno di sei mesi) e mascherina FFP2. Le nuove limitazioni dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato.@Albri_Fede90