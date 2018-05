In attesa dell'ufficialità da parte del club e di capire soprattutto i margini di manovra sul mercato in attesa delle tanto temute sanzioni della Uefa, un altro dei colpi definiti nei mesi scorsi dal Milan può definirsi concluso. Dopo Reina, anche il difensore croato classe '87 Ivan Strinic si è autoannunciato a a 24: "La stagione adesso è finita, quindi posso dire che non sono più un giocatore della Sampdoria ed ho firmato un contratto di tre anni con il Milan. Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine della Coppa del Mondo".



Sulla scelta della Sampdoria di escluderlo dalla rosa una volta comunicata la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza: "Quando sei in scadenza di contratto nei successivi 6 mesi, un club può fare due cose: può pensare a farti dare il massimo e schierarti oppure può decidere di non farti giocare più. Per questo motivo nella seconda parte della stagione ho giocato solamente tre partite. Il Milan mi voleva e mi ha aspettato dicendomi che non gli importava molto del fatto che non avrei giocato molto per il resto della stagione. Il fatto che mi abbiano voluto comunque è una bella cosa".