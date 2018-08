Arrivato a parametro zero dalla Samp, Ivan Strinic si presenta da giocatore del Milan.



SUL MONDIALE: 'Con la Nazionale abbiamo fatto un grande Mondiale, noi croati siamo piccoli come nazione, solo 4 milioni. Per noi è stato un mese fantastico'.



SULLE ASPETTATIVE: 'Sono fiducioso, vediamo cosa mi aspetta. Ho un problema al tendine, non sono pronto per giocare. Tra una settimana sarò a disposizione del mister, darò tutto'



SULL'EFFETTO DI STARE AL LATO DI MALDINI: 'Paolo è una leggenda del Milan, sono orgoglioso di essere seduto con lui. Sono molto contento di stare qui con loro, con tutta la famiglia Milan'.



SU RODRIGUEZ: 'Abbiamo parlato, è un bravo ragazzo, è un ottimo giocatore, lo conosco bene. Vediamo, combattiamo per il posto'.



SU REINA: 'Abbiamo giocato insieme, un anno e mezzo/due, abbiamo fatto un ottimo risultato con Sarri. Lui è forte, speriamo di fare bene anche qui a Milano'.



SUL DERBY CON I CROATI E SU MODRIC: 'Bello giocare il derby della Madonnina, sono pronto e spero che vinceremo noi. Loro hanno una grande squadra, Perisic, Brozovic, Vrsaljko, tutti bravi giocatori. Su Modric non lo so, non ho parlato con lui'.



SU KALINIC: 'Difficile dirlo, non ci siamo incontrati qui perchè lui è andato via a Madrid quando sono arrivato. Avevamo parlato tante volte in Nazionale sul Milan, che è un grande club e una grande storia. Spero possa avere anche un grande futuro'.



ANCORA SUL DERBY CON I CROATI: 'Non abbiamo ancora parlato, ci sarà tempo per farlo (ride ndr). Abbiamo un gruppo su whatsapp'.