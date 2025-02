Striscione della Curva Sud fuori da Casa Milan: "Andatevene tutti, indegni"

AFP via Getty Images

All'indomani della deludente sconfitta nel recupero di Serie A contro il Bologna,da parte dellaIl settore più caldo del tifo del Diavolo non ha perdonato a squadra e società la seconda sconfitta consecutiva in campionato, in Emilia dopo Torino, il tutto dopo l'eliminazione inattesa e fragorosa in Champions League ad opera di quel Feyenoord dal quale è stato prelevato a gennaio l'attaccante Santiago Gimenez., le poche ma pesantissime parole rivolte dal tifo organizzato al Milan. Tutti, quindi, nessuno preso di mira in particolare ma tutti colpevoli di una stagione che, Supercoppa Italiana e i derby con l'Inter a parte, è stata davvero avara di soddisfazioni fino a questo momento.

A banner outside Casa Milan from the Curva Sud Milano reads:



"Andatevene tutti: indegni."

Si tratta della seconda contestazione pubblica, con un'espressione diretta da parte della Curva Sud. Nel primo caso, era la festa per i 125 anni del club, nel periodo natalizio, con i tifosi schierati fuori dal locale, in seguito allo 0-0 casalingo con il Genoa datato 16 dicembre 2024, con Fonseca ancora in panchina.