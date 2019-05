Il 24 aprile scorso esposero uno striscione con la scritta "Onore a Benito Mussolini" in corso Buenos Aires, a due passi da Piazzale Loreto, dove venne esposto il corpo del dittatore a seguito della Liberazione dall'occupazione fascista e nazista.



DASPO - Questa mattina il questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto il daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) per gli otto del gruppo "Irriducibili" della Lazio che quel giorno erano stati identificati e denunciati. Oltre a questo, va aggiunto il daspo nei confronti di un ultrà dell'Inter, trovato in possesso di un manganello.



INDAGINI - Le indagini, per il reato di manifestazione fascista è stata disposta dal capo del pool antiterrorismo, Alberto Nobili, d'intesa con il procuratore Francesco Greco. L'aiuto di alcuni passanti che sono stati in grado memorizzare i numeri di targa degli ultras in fuga, si è rivelato fondamentale.