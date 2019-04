Tutte persone già note per reati da stadio, qualcuna già sottoposta a DASPO: gli 8 ultrà denunciati alla Procura di Milano per "manifestazione fascista" rischiano anche associazione a delinquere per lo striscione tristemente noto srotolato a due passi da piazzale Loreto. Come riporta La Stampa sono tutti tra i 22 e 53 anni, il loro leader, quello che, davanti allo striscione, fa il saluto romano è Claudio Corbolotti, in passato già noto per via del suo arruolamento nella segreteria di Alemanno, con tanto di interrogazioni parlamentari e un bel putiferio scatenato.



INDAGINI IN CORSO - Le indagini non sono destinate a chiudersi, il cerchio si sta allargando e non è escluso che, nel novero delle denunce, fiocchino anche quelle per i tifosi dell'Inter. La Digos per ora ha messo nel mirino solo un tifoso dell'Inter trovato in possesso di manganello telescopico. Non solo, il procuratore aggiunto di Milano Nobili sta valutando di aggiungere ai capi di imputazione anche l'associazione per delinquere: vede una regia unica in molti episodi di violenza recente, tra cui la rissa pre-partita di Inter-Napoli, degenerata a tal punto da causare la morte di un tifoso.