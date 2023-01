Sarà un italiano a guidare Louis Vuitton, il più grande brand del lusso francese. Pietro Beccari è il nuovo amministratore delegato e presidente dell'ammiraglia del gruppo LVMH, nominato da Bernard Arnault per succedere a Michael Burke. Una lunga carriera quella del manager parmigiano, classe 1967 con una laurea in economia a Parma: dal marketing presso Benckiser in Italia e Parmalat negli Stati Uniti, poi General Management presso Henkel in Germania, dove è stato corporate vice president haircare. Nel 2006 entra in LVMH come executive vice president marketing and communications per Louis Vuitton, per poi diventare presidente e amministratore delegato di Fendi nel 2012. Da 2018 è stato presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture.



CALCIO - Un lungo percorso manageriale che poteva anche non concretizzarsi, perché Beccari è uno sportivo appassionato e un calciatore mancato. Colpa o merito di Arrigo Sacchi, che a Parma stroncò la sua carriera da giocatore mettendolo davanti al fatto di non essere un campione. Beccari emerse dalle giovanili crociate e giocò anche contro la Juventus di Platini, ma Sacchi: "mi fece capire che non ero predestinato", raccontava il manager in una vecchia intervista a Il Corriere della Sera. Ma il calcio gli ha comunque lasciato qualcosa: "Lo sport mi ha reso quello che sono. Mi alzavo al mattino alle 4 per fare tutto. Ho imparato la disciplina così, mi ha reso calvinista. E mi ha insegnato la forza del gioco di squadra", riporta il Corriere.