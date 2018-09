A Roma i tifosi fanno ancora fatica a digerire la sua partenza, ma Kevin Strootman è andato avanti e adesso sogna di fare grande il Marsiglia, senza veleno per un addio ai giallorossi che fino a 10 giorni fa sembrava follia. Così dopo le parole rilasciate durante la presentazione in Francia, torna a parlarne dal ritiro dell’Olanda, e prova ancora a tenere i toni bassi: “Ho troppo rispetto per la Roma e sono felice al Marsiglia, non dirò altro sul trasferimento. Sono felice di questo nuovo step” le sue parole al portale olandese rijnmond.nl.