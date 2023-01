"Stasera con il Genoa torno all’Olimpico e sarà speciale". Nel 2021, quando aveva rimesso piede in quello che era stato il suo stadio per cinque anni, non c’erano i tifosi, stasera ce ne saranno 60mila ed è possibile, probabile, che gli arrivi un caldo abbraccio. Stiamo parlando di Kevin Strootman che al Corriere dello Sport ha espresso la sua emozione: “L’Olimpico è casa mia, solo per questa volta lo vivrò da ospite ma spero di essere il benvenuto. Ho vissuto cinque anni con alti e bassi a Roma ma ho sempre sentito il sostegno dei tifosi quando sono entrato in campo con la maglia giallorossa”.