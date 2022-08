Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli ha parlato anche di Andrea Petagna, nuovo acquisto dei brianzoli ed ex attaccante dei partenopei: "Petagna? Ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno per prendere la condizione giusta. Mi piacerebbe rifargli fare la preparazione, ma non è possibile".