Il pallone prima di tutto, anche dei libri. Massimo Vitti, imprenditore barese di 46 anni, ha scoperto che la data fissata per la sua proclamazione a dottore in Economia Aziendale era la stessa della sfida di Coppa Italia persa contro il Parma, ma non ha rinunciato a nessuna delle due.



LAUREA IN AUTOGRILL -.Quindi? Mercoledì si è laureato, ma non all'Università di Roma, bensì all'interno dell'autogrill Cantagallo, poco prima di Bologna, sull'A1, dopo essere partito da Roma d quattro ore insieme agli amici del gruppo che ha fondato nel 2014 e di cui è presidente, "La Bari Capitale". Il titolo della tesi? "Monete complementari nei mercati moderni" , con il 82 su 110. Peccato per la sconfitta del Tardini...