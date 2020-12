Se Armando Broja riuscirà un giorno ad emulare soltanto parte delle gesta del suo idolo calcistico o ripercorre coi Blues il tragitto di un certo Didier, qualche merito dovrà riconoscerlo anche alla tenacia dei suoi genitori. Provenienti dall'Albania e trasferitisi per motivi di lavoro nei dintorni di Londra, dove il piccolo Armando ha iniziato a coltivare la passione per il calcio e per il Chelsea.- Dopo due anni trascorsi nel settore giovanile del Tottenham,E pensare che solo due anni prima faticava ad emergere con l'Under 18, finendo spesso in panchina... Dopo 21 reti tra formazioni giovanili e squadra riserve,, società in ottimi rapporti col Chelsea (Van Ginkel, Solanke e Mount vi dicono qualcosa?).- E nella miglior partenza di sempre in Eredivisie nella storia ultracentenaria dei giallo-neri - imbattuti e secondi in classifica alle spalle dell'Ajax - c'è anche la firma di Broja, cheNumeri che gli sono valsi anche la prima chiamata con la nazionale albanese guidata da Edy Reja per gli impegni di Nations League di settembre e ottobre., Broja deve migliorare soprattutto dal punto di vista tattico e nel gioco spalle alla porta. Sotto contratto col Chelsea fino al 2022, il suo sogno è tornare e affermarsi in Premier League, possibilmente agli ordini di Lampard. Provando magari a rubare ancora qualche segreto al Fenomeno Ronaldo guardando i suoi video su Youtube.