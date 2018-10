Il centrocampista Leo Stulac si lega al Parma e a La Gazzetta dello Sport spiega: "Ho accettato subito dal primo momento, era la scelta giusta. Voglio restare a lungo con il Parma. D'Aversa? Mi ha dato fiducia, è molto preparato. Ho lavorato molto sulla testa, perché pensavo di non essere abbastanza bravo, l’autostima non è mai stata il mio forte. Il Venezia e Inzaghi? Mi dissero che sarebbe stato meglio andare via, in C, alla Viterbese. Pochi giorni dopo Bentivoglio venne espulso per tre giornate, ed iniziò la mia stagione".