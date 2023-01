La ragazza era stata invitata a partecipare a "un gioco alcolico" da, reduci da una trasferta a Cesena. Dopo oltre due anni di indagini il gup, accogliendo le richieste della Procura, ha condannato i calciatori a 6 anni a testa di reclusione.Come riporta la Gazzetta dello Sport,. Quattro giocatori avrebbero a turno approfittato di lei, mentre un quinto filmava con il cellulare., ma "dopo un po'", quando ha "iniziato a realizzare quello che stava accadendo", la vittima ha sostenuto di aver reagito: "Ho chiesto loro di fermarsi, anche perché mi trovavo in uno stato di totale abbandono".. Da qui la condanna per Edoardo Merci, Gianni Manfrin, Stefano Casarotto, Guido Santiago Visentin e Daniel Onescu, unico a non aver abusato della studentessa perché dedito alle riprese. La condanna a 6 anni e all'interdizione dei pubblici uffici è peraltro frutto della transazione in extremis fatta dalle parti (la vittima è stata risarcita dagli imputati) e considerata un'attenuante, oltre allo sconto di pena di un terzo previsto dal rito abbreviato.