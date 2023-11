Intervistato da Il Secolo XIX, Stefano Sturaro, ex giocatore del Genoa, ha parlato del suo addio al Grifone: "Non ho avuto molte spiegazioni, avevo intuito che potesse non arrivare il rinnovo ma ho aspettato fino all'ultimo perché ci speravo. Tanto che poi ho iniziato a cercare una nuova soluzione in ritardo. Francamente ci sono rimasto un po' male ma poi me ne sono fatto una ragione. So come funziona nel calcio, mi sarebbe piaciuto rimanere perché il Genoa lo sento un po' mio".