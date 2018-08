La Juventus comunica che Stefano Sturaro vestirà la maglia dello Sporting CP, squadra nella quale giocherà in prestito per una stagione. Stefano è entrato a gennaio 2015 nella famiglia bianconera. È stato presente nella costruzione di quattro Scudetti, ha alzato al cielo quattro Coppe Italia, una Supercoppa nazionale, ha raggiunto ben due Finali di Champions League con la nostra maglia. Nei quattro campionati vinti con la Juventus, Sturaro ha accumulato 64 presenze, di cui 38 da titolare con la Juve: due le sue reti, cui si sommano le 17 partite europee (1 gol) e le 9 in Coppa Italia. Sturaro ha sempre detto, in ogni occasione opportuna, che per lui conta il collettivo al di là del singolo, e come vedete dai dati lo ha sempre dimostrato: di questa sua capacità di anteporre il successo di squadra a quello personale, di questa sua attitudine a esserci e a rispondere, sempre, “Presente”, lo ringraziamo, tantissimo. Facendogli, ovviamente, l'in bocca al lupo di cuore per la sua prossima avventura. Ciao Stefano, e grazie!