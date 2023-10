L'ex centrocampista di Genoa e Juve Stefano Sturaro ha parlato a tuttojuve:



"La scelta è stata quella giusta. Procede tutto bene, vivo qui con la mia famiglia e mi sto abituando a questa nuova realtà. La vita non è poi così diversa dall'Italia, in città e in campo tutti parlano inglese. Il fatto di avere dei compagni italiani aiuta tantissimo, l'ambiente è un po' più familiare".



SCELTA - "Io sarei rimasto al Genoa, ma per diverse situazioni non è stato possibile. Ho valutato delle offerte dall'Italia, ma la decisione finale è stata quella di cambiare aria e di provare una nuova esperienza. Più o meno sapevo già tutto di come era qui, mi ha aiutato tanto parlare con Biraschi che era stato a lungo con me al Genoa. Il calcio si vive in maniera differente, c'è meno pressione e tensione. Sotto quest'aspetto è fantastico, ne avevo bisogno"