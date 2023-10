Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nel corso della gara tra Sturm Graz e Atalanta, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League:



Sturm Graz-Atalanta, ore 18:45



Arbitro: Duje Strukan (CRO)

Assistenti: Bojan Zobenica e Alen Jaksic

Quarto uomo: Dario Bel

Var: Ivan Bebek

Avar: Nejc Kajtazovic.



82' - Giallo per Bakker che stende Stankovic.



79' - Kolasinac con il braccio in area dopo un controllo di Horvat, altra review e altro rigore.



52' - Espulso Hierlander che trattiene lievemente Ruggeri in ripartenza, secondo giallo un po' severo ma corretto a norma di regolamento.



46' - Tiro deviato di Zappacosta, il Var controlla per un possibile tocco di braccio di Stankovic. E' girato, ma il braccio cambia la traiettoria del pallone. Dopo attenta revisione, Strukan concede il penalty. Nell'occasione ammoniti Hierlander e Lookman che si sono agganciati nelle proteste.



45' - Kiteishvili è il primo ammonito del match, brutta entrata su De Roon