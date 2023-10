: il portiere dei clean-sheet non può nulla sul tiro dal limite di Muriel e sul rigore del colombiano: non riesce a impedire a Lookman di dribblarlo: sbagia passaggi semplici, va in cortocircuito: erige il muraglione ma regala una punizione a Muriel e quando il colombiano aumenta l’intensità lo lascia andare. (62'meglio di chi va a sostituire): duella con Zappacosta: fa uno scavetto che manda in escandescenze Lookman, troppo nervoso e infatti dopo poco si fa espellere.: di testa sfiora il gol del raddoppio ma poi allarga il braccio regalando rigore: spesso smarcata, la stella della squadra guadagna il vantaggio ma poi si perde. (70': un'iradiddio, viene da chiedersi perché non abbia giocato dall'inizio. Solo Hateboer gli nega un gol che avrebbe meritato): la sua accelerazione vale il gol del vantaggio, non contento si sposta anche in difesa per spazzare via palle pericolose, ma si fa ammonire. (62': freddo in occasione del rigore del pareggio, dà una scossa all'attacco): Djimsiti lo marca stretto, non ha margini. (62': contribuisce al fruttuoso assedio): fa poco o nulla. (: si procura il rigore del 2-2 con una giocata non si sa quanto voluta, ma illeggibile per Kolasinac): disegna bene la squadra in campo ma Gasp di pre-tattica lo sorprende con Muriel e non riesce a trovare una quadra: quando esce dai pali rischia il gol, beffato da Toloi non ha colpe, non prende il rigore: serata no per il capitano che prima devia in porta la palla di Prass e poi regala angoli pericolosi (81': marca Jatta, puntuale, perno fisso della retroguardia: sulla sinistra dialoga con i compagni d’attacco, serve l’assist a Muriel ma regala il rigore del pari: limita Dante (78': lavoro sporco sulla mediana, ma si fa sfuggire qualche volta il georgiano: recupera in extremis palle pericolose: si accende col passare del tempo. (64': salva su Boving con un grande intervento, non basta per il successo finale): combatte con Affengruber, ma deve fare di più: doppietta a cinque stelle per il colombiano, c'è ancora bisogno di lui. (64': vicino al gol su punizione, molto attivo ma non trova la rete): con lo spintone a Hierländer rischia grosso, dribbla e attacca ma quando calcia in rete il tiro è debole. (64': prova ad accendersi, non ci riesce. E quando lo Sturm pareggia è ancora più difficile): sceglie i veterani e con Muriel fa centro, troppi però gli errori in difesa che lasciano il campo aperto.