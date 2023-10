Dopo la vittoria contro il Genoa in campionato l'Atalanta di Gasperini è volata in Austria dove oggi alle 18.45 affronterà lo Sturm Graz per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. I nerazzurri sono a punteggio pieno con sei punti nelle prime due giornate, primi da soli nel gruppo D davanti a Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow, che alla stessa ora ospiterà i portoghesi. Gli austriaci che oggi affronteranno l'Atalanta sono primi in campionato con ancora zero sconfitte nelle prime undici giornate; tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Dazn e Sky Go.



LE SCELTE DI GASP - Tutti disponibili per Gasperini tranne El-Bilal Touré e Palomino. In porta dovrebbe giocare Musso, Toloi verso la panchina con Djimsiti e Kolasinac insieme a Scalvini nella difesa a tre. Si rivede titolare Koopmeiners che agirà sulla trequarti insieme a Lookman e dietro a Scamacca; dovrebbero partire dalla panchina De Ketelaere e Pasalic. Sulle fasce spazio dal primo minuto a Zappacosta e Ruggeri.



Le probabili formazioni

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Lavalée, Prass; Kiteishvili; Jatta, Sarkaria. All.: Ilzer.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All.: Gasperini.