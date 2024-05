Sturm Graz campione d'Austria: interrotto il decennio di dominio del Salisburgo

Grazie ai gol di Wuthrich e Camara, lo Sturm Graz batte 2-0 il Klagenfurt nell'ultima giornata di campionato nella fase playoff e si laurea campione d'Austria per la quarta volta nella storia. Interrompendo il decennio di dominio del Salisburgo, arrivato secondo in classifica con 2 punti in meno nonostante l'ultima vittoria per 7-1 contro il Lask.



La Bundesliga austriaca segue così le orme di quella tedesca, dove il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (prossimo avversario dell'Atalanta nella finale di Europa League) ha interrotto la striscia di 11 campionati vinti di fila dal Bayern Monaco.