Il tecnico dello Sturm Graz Christian Ilzer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Atalanta, soffermandosi in particolare su Højlund, ex di entrambe le squadre: "L’Atalanta è alla pari dei grandi avversari che abbiamo affrontato, ma noi abbiamo vinto col Rakow e abbiamo molta fiducia, magari riusciamo a fargli una sorpresa“".



TITOLARI- “Ci sono 4-5 giocatori chiave con problemi muscolari nei prossimi giorni, dobbiamo fare una valutazione del rischio capendo chi può giocare dal 1’, tutti comunque hanno preso parte all’allenamento finale. Böving sicuramente non potrà giocare, Jatta non è ancora al 100 per 100 ma si trova in un ottimo percorso di guarigione".



GASPERINI- “Gasperini è alla sua ottava stagione, è una costante nella squadra, ha indotto una crescita costante nell’Atalanta, anche grazie all’ottimo servizio di scouting, ha trovato giocatori che si adattano perfettamente alla sua idea di calcio, contro lo Sporting sono stati bravissimi, loro due per me sono i due favoriti. Lo Sporting ha sfruttato la nostra stanchezza e i buchi in difesa, dobbiamo essere concentrati dal 1'".



HØJLUND- "Lo Sturm Graz conserva ottimi ricordi di lui perché fa anche entusiasmare il pubblico, noi lo avevamo preso a 1 milione, per cui sono grato all’Atalanta per i soldi che ci ha dato ma ci è costato il titolo”.