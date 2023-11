Il tecnico degli austriaciha presentato la partita controdi scena domani sera alle 21 al: “Non mi aspetto grandi differenze, è un avversario al top, in casa avranno ancora più convinzione,la gara è cambiata dopo l’espulsione ma noi credevamo nel 2-2 e dobbiamo crederci anche domani"., vogliamo fare una prestazione perfetta per una gara al top di questo livello, se riusciremo a essere compatti avremo una maggiore chance rispetto a essere timorosi".dal primo all'ottavo, che ci ha fornito la squadra. Quanto è cambiata la lista dopo le ultime gare? Non lo dico, è un segreto"."Ha accompagnato la trasferta per sostenere la squadra ma non sarà in campo"."Mi aspetto una maggiore concretezza e sicurezza, ci aspettiamo grandi variabilità e tante soluzioni, noi faremo un pressing aggressivo e alto, possiamo sfruttare gli spazi, non dipende dai singoli, Muriel o altro, noi ci siamo preparati all'Atalanta"."Non penso siano state le sostituzioni decisive, la gara è cambiata quando siamo rimasti in 10.che era fortissimo e tanto è già andato allo United quindi non c'è problema"."Affrontare l'Atalanta è stato tanto difficile quanto affrontare lo Sporting, serve una prestazione collettiva ai massimi livelli, contro l'Atalanta c'era la giusta energia e abbiamo portato a casa un punto, se vogliamo continuare a essere in Europa League in inverno serve una vittoria e un pareggio da qui alle prossime o a qui o a Lisbona"."​Momento ideale per una partita come questa, siamo ai massimi livelli, grazie alle prestazioni dell'anno scorso possiamo affrontare l'Atalanta, abbiamo imparato dalle sconfitte. Qualche giorno fa eravamo primi in campionato, ci sono fasi e fasi, dobbiamo rimanere sicuri di noi".